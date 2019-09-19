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بالفيديو.. مذيعة تحاول التواصل مع رجل ميت للتعليق على خبر وفاته

بالفيديو.. مذيعة تحاول التواصل مع رجل ميت للتعليق على خبر وفاته
واشنطن(صدى):

في موقف خارج التوقعات ، تعرضت مذيعة وصحفية أمريكية مخضرمة لموقف محرج أمام المشاهدين إذ قالت أثناء تقرير لها عن مطاردة قاتلة في كاليفورنيا ، أنها حاولت التواصل مع رجل ميت للتعليق على خبر وفاته لكنه لم يكن متاح .

والصحفية سارا والش ، كانت مراسلة من تحت برجي التجارة العالميين في أعقاب هجمات 11 سبتمبر ، إلا أن هذا التقرير وضعها في موقف محرج للغاية أمام المشاهدين وفي عملها .

وقالت سارا وفقاً لصحيفة ” مترو” البريطانية : يمكنني القول أنني كدت أموت من الضحك …. .

بينما انقسم المشاهدين إلى ساخرين ومتعاطفين معها ، فمنهم من قال : ربما يفضل البريد الإلكتروني للتعليق على وفاته ، وقال آخر : كم كان وقح بعدم التعليق ، بعض الناس ليس لديهم أخلاق .

بينما قالت أخرى : كان يمكن أن يكون سبق صحفي من أعلى مستوى ، فيما تعاطف معها حانب آخر قائلين ربما كانت تقصد التواصل مع عائلة الرجل ، قائلين : لاشك أنها واجهت يوم عصيب في العمل “سارا المسكينة ، وغيرها من التعليقات ..


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