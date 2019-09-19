الذهب يستقر وسط ضبابية في توقعات السياسة النقدية الأمريكية

وكالات(صدى):

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر اليوم الخميس بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، مع توخي المستثمرين الحذر في ظل عدم وضوح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام بموافقة سبعة أعضاء ورفض ثلاثة في تصويت أجري أمس الأربعاء، لكنه استبعد مزيدا من التخفيضات في ظل استمرار قوة سوق العمل.

وبحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1495.36 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط واحدا بالمئة أمس الأربعاء.