بالفيديو.. مواطنان يسيران على الأقدام من نجران إلى الرياض احتفالا باليوم الوطني للمملكة

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاهد حماسية لمواطنَين قاما بالإحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ89 على طريقتهما الخاصة .

وأظهر المقطع المواطنَين صالح بن عائض آل مخلص، ومبارك بن مسفر آل مخلص وهما يحملان علم المملكة أثناء رحلتهما من نجران إلى الرياض سيراً على الأقدام .

وحاز المقطع على آلاف المشاهدات والإعجابات خلال فترة وجيزة من نشره على مواقع التواصل الإجتماعي .