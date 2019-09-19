  • الخميس 19

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. مواطنان يسيران على الأقدام من نجران إلى الرياض احتفالا باليوم الوطني للمملكة

بالفيديو.. مواطنان يسيران على الأقدام من نجران إلى الرياض احتفالا باليوم الوطني للمملكة

بالفيديو.. مواطنان يسيران على الأقدام من نجران إلى الرياض احتفالا باليوم الوطني للمملكة
نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاهد حماسية لمواطنَين قاما بالإحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ89 على طريقتهما الخاصة .

وأظهر المقطع المواطنَين صالح بن عائض آل مخلص، ومبارك بن مسفر آل مخلص وهما يحملان علم المملكة أثناء رحلتهما من نجران إلى الرياض سيراً على الأقدام .

وحاز المقطع على آلاف المشاهدات والإعجابات خلال فترة وجيزة من نشره على مواقع التواصل الإجتماعي .

 


الوسوم:,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 دقائق

اش انجازك والله مشيت من نجران للرياض ههههههههههههههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *