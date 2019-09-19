بالفيديو.. مواطنان يسيران على الأقدام من نجران إلى الرياض احتفالا باليوم الوطني للمملكة
وثق مقطع فيديو مشاهد حماسية لمواطنَين قاما بالإحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ89 على طريقتهما الخاصة .
وأظهر المقطع المواطنَين صالح بن عائض آل مخلص، ومبارك بن مسفر آل مخلص وهما يحملان علم المملكة أثناء رحلتهما من نجران إلى الرياض سيراً على الأقدام .
وحاز المقطع على آلاف المشاهدات والإعجابات خلال فترة وجيزة من نشره على مواقع التواصل الإجتماعي .
ATM[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 دقائق
اش انجازك والله مشيت من نجران للرياض ههههههههههههههههههه