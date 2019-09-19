فيسبوك تتعاون مع راي بان لإنتاج نظارة واقع معزز بديلة للهاتف الذكي

وكالات(صدى):

قامت شركة فيسبوك بتطوير نظارة واقع معزز AR، لتحل محل هاتفك الذكي، وذلك بالتعاون مع شركة Luxottica الإيطالية، مالكة علامات تجارية شهيرة مثل Ray-Ban وOakley.

وتحمل النظارة الجديدة، اسم Orion، وستسمح للمستخدم أن يستقبل مكالماته الهاتفية، والإشعارات من مختلف التطبيقات، ويصدر أوامر صوتية لمساعد ذكي داخل نظارته، دون الحاجة إلى ربط النظارة بهاتفه الذكي.

ومن المقرر أن تصل النظارة للأسواق في الفترة بين عامي 2023 و2025، ويضع مؤسس ومدير فيسبوك، مارك زوكربرغ، لمشروع النظارة الجديدة أولوية قصوى على رأس اهتمامات شركته للفترة المقبلة.