وزير التجارة: نظام الامتياز التجاري سيصدر خلال 3 أسابيع

عادل الحربي(صدى):

أعلن الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، أن نظام ” الامتياز التجاري ” سيصدر خلال 3 أسابيع.

وتفصيلآ، ذكر ” القصبي ” أن عدد المؤسسات شهد نموًا بنسبة 60% خلال 4 سنوات، حيث وصل في 2015 إلى 650.25 ألف مؤسسة واليوم تجاوز 1.03 مليون مؤسسة.

وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر يوروموني السعودية 2019: ” إن رؤية 2030 خلقت قطاعات جديدة للاستثمار، ومنحت المستثمرين فرصة في دخول مجالات جديدة، كالترفيه والسياحة والرياضة والخدمات اللوجستية وغيرها ” .

كما أوضح ” القصبي ” أن الفترة القادمة ستشهد صدور نظامي ” المهن الاستشارية والامتياز التجاري ” ؛ لضمان حقوق المستثمر وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية.