الكشف عن كواليس لقاء ولي العهد مع بومبيو بعد الهجوم على أرامكو  

عادل الحربي(صدى):

أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أن الهجوم على أرامكو لم يشكّل ” تهديدًا للأمن القومي السعودي فحسب؛ بل أيضًا لحياة جميع المواطنين الأمريكيين الذي يعيشون ويعملون في المملكة؛ فضلًا عن إمدادات الطاقة العالمية بشكل عام.

وأضافت متحدثة الخارجية الأمريكية في بيان، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتفقا على وصف الهجوم ضد أرامكو بـ ” غير المقبول وغير المسبوق “.

ولفتت إلى أن الجانبان ناقشا أيضًا الحاجة إلى توحيد الجهود الدولية، واتفقا على أن النظام الإيراني ” يجب أن يُحاسَب على سلوكه العدواني المستمر والمتهور والمهدد “.