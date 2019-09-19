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لوتس تعلن عن سيارتها الجديدة إيفانا من دبي وتكشف عن سعرها

لوتس تعلن عن سيارتها الجديدة إيفانا من دبي وتكشف عن سعرها
دبي(صدى):

طرحت شركة لوتس الدولية للسيارات في دبي أمس الأربعاء ، سيارتها الرياضية الكهربائية الجديدة “إيفانا” ، والتي تقطع مسافة 380 كم بشحنة واحدة .

وأعلنت لوتس عن سعر السيارة الذي يصل إلى 9.15 ملايين درهم ،وتبلغ قوة المحرك 2000 حصان ، فضلاً عن وزنها الخفيف وسرعتها الفائقة ، حيث تصل لسرعة 100 كم في 3 ثوان فقط .

وأكدت الشركة أنها ستنتج 130 سيارة من طراز إيفانا فقط عالمياً ، على أن يتم تسليمها للمتعاملين بمواصفات خاصة في النصف الثاني من العام المقبل 2020 ، بسعر عالمي يصل إلى 2 مليون جنيه إستيرليني .

ومن المقرر بيع نحو 15 سيارة إيفانا في الإمارات مع تسليمها العام المقبل ، فيما تبلغ عدد سيارات لوتس في الإمارات حوالي 180 إلى 200 سيارة .

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تتصدر مبيعات السيارات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط ، وتستحوذ على 50 % من مبيعات سيارات لوتس .


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