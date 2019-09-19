بالفيديو.. سيدتان تكتشفان حقل ألغام زرعه الحوثيون بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

تمكنت سيدتان في الساحل الغربي اليمني جنوبي الحديدة، من اكتشاف ” حقل ألغام ” زرعته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وتفصيلآ، كشفت القوات المشتركة في بيان لها أن سيدتين من نساء المنطقة أوقفتا طقمًا للشرطة المتحركة، وأبلغتاه بظهور أجسام غريبة مدفونة في منطقة رعي واحتطاب، وفقًا لما جاء بـ ” العربية. نت ” .

وانتقل فريق هندسي إلى المنطقة وقام بمسحها مكتشفًا حقل ألغام من مخلفات ما زرعته مليشيات الحوثي قبل دحرها، في منطقة يرتادها الأطفال والرعيان والنساء لجلب الماء والاحتطاب.

ويسقط مئات المدنيين ضحايا انفجار الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية في الأحياء السكنية والقرى والمزارع، وفي منازل المواطنين في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة.