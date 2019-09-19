لتعيين محاسب قانوني وبيان وضعها المالي..  « سعودي أوجيه » تطلب مهلة 3 أشهر

عادل الحربي(صدى):

طلبت شركة سعودي أوجيه من محكمة الرياض التجارية مهلة ثلاثة أشهر لتعيين محاسب قانوني، وإعداد بيان بالمعلومات اللازمة لبيان وضعها المالي لتقرر بعدها الموافقة على التصفية أو طلب فتح إجراء آخر.

وأوضح ممثل الشركة أنهم يستكملون إجراءات التصفية وطلب مهلة مدتها ثلاثة أشهر نظرا لتوقف أعمال الشركة في الفترة الماضية إلى جانب أن نشاط الشركة كبير وأصولها متوزعة في عدد من المدن والدول.

وكانت دائرة التنفيذ عرضت على الدائنين التسوية الودية ليستوفوا ما لهم من ديون محاصة من موجودات الشركة، وأن يأخذ كل منهم ما نسبته (1%) من دينه، وقوبل العرض بالرفض وأعقب ذلك صدور القرار القضائي بتوزيع الموجودات على الدائنين لتكون الأولوية في السداد لمصروفات التنفيذ، الديون المرهونة بالصكوك العقارية، أجور العمال، المبالغ المستحقة للدولة وبقية الدائنين.