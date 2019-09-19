«النمر» يحذر من الجلوس على المكتب أثناء الدوام مدة طويلة

حمود العنزي(صدى):

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، على خطورة الجلوس مدة طويلة على المكاتب أثناء الدوام.

وأوضح النمر أن الجلوس طويلا على المكتب يؤثر بشكل سلبي على القلب، منوهًا بضرورة الحركة من حين لآخر.

وقال النمر في رسالة موجهة إلى الموظفين: «أيها الموظف تحرّك لأن طول الجلوس على كرسي المكتب وزيادة وقت الخمول البدني خلال 8 ساعات الدوام الرسمي عند الموظفين يزيد من نسبة الدهون في أجسامهم ويعرضهم لأمراض القلب المستقبلية».

اقرأ أيضًا: