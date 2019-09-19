الإفتاء المصرية: ليس من حق المرأة سؤال زوجها عن راتبه

القاهرة(صدى):

أفتى أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصري محمد عبدالسميع، بأنه ليس من حق المرأة الشرعي أن تسأل زوجها عن قيمة ما يتقاضاه من راتبه الشهري.

وأكد عبدالسميع أن الواجب على الزوج أن يطمئن زوجته فقط بأن دخله يكفي لميزانية المنزل التي يعرفها كل منهما.

وأوضح أن الأسباب تتعدد عند الأزواج لإخفاء رواتبهم عن زوجاتهم، منها: خشيتهم من كثرة طلبات الزوجة، والادخار، حيث يرون أنهم أقدر على ذلك من النساء، والنفقة على والده أو والدته أو أحد من أهل بيته، حيث يرى بعض الرجال أنه لو علمت الزوجة بذلك فقد تحول دون إعطاء تلك النفقة أو أنها تقلل منها .