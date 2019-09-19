الإفتاء المصرية: ليس من حق المرأة سؤال زوجها عن راتبه
أفتى أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصري محمد عبدالسميع، بأنه ليس من حق المرأة الشرعي أن تسأل زوجها عن قيمة ما يتقاضاه من راتبه الشهري.
وأكد عبدالسميع أن الواجب على الزوج أن يطمئن زوجته فقط بأن دخله يكفي لميزانية المنزل التي يعرفها كل منهما.
وأوضح أن الأسباب تتعدد عند الأزواج لإخفاء رواتبهم عن زوجاتهم، منها: خشيتهم من كثرة طلبات الزوجة، والادخار، حيث يرون أنهم أقدر على ذلك من النساء، والنفقة على والده أو والدته أو أحد من أهل بيته، حيث يرى بعض الرجال أنه لو علمت الزوجة بذلك فقد تحول دون إعطاء تلك النفقة أو أنها تقلل منها .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28760 ] نشر منذ 35 دقيقة
وكذلك ليس من حق الزوج ان يسأل زوجته عن راتبها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43446 ] نشر منذ 33 دقيقة
هههههههههههههههههه صح. لا يخبرها لان اغلبهم تمشي على مقوله لا تخلين قرش يلحق اخوه.وإلى بيتزوج عليك