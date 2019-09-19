مقترحات بـ «الشورى» لتعديل درجة «قياس» وجعله مجانًا

حمود العنزي(صدى):

تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى، بمجموعة مقترحات تخص التعليم، منها إعفاء المعلمين القدامى من رخصة المعلم، وتعديل درجة «قياس» وجعله مجانيًا.

ودعا عضو الشورى الدكتور سلطان آل فارح، إلى أن يكون الاختبار الأول من «قياس» مجانًا، ثم برسوم رمزية في المرات التالية.

بينما رأى الدكتور أحمد الزيلعي تضرر الطلاب من اعتماد قبول الجامعات على درجة «قياس»، مطالبا باحتساب النسبة الأكبر للقبول على درجات الطلاب في الثانوية العامة.

فيما اقترح عضو المجلس الدكتور حسين المالكي خلال جلسة مناقشة تقرير هيئة التعليم والتدريب، إلى مراجعة رخصة المعلم، ليعفى منها المعلمون القدامى، ويقتصر إلزامها على المعلمين الجدد.

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