بالفيديو..الأمير سلطان بن سلمان يروي تفاصيل نشأته في بيت الملك

علي القحطاني(صدى):

روى الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، بعض التفاصيل المتعلقة بحياته مع والده خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

وأكد الأمير سلطان أن خادم الحرمين الشريفين كان حريصا على أن ينشأ أبناؤه على الاختلاط بالناس، وألا يعيشوا معزولين مع مدرس خاص في زاوية ملكية.

وأوضح سموه أنه وإخوته تعلموا في «مدارس الأنجال»، والتي تحولت إلى معهد العاصمة النموذجي، مشيرًا إلى أنها كانت مدارس مفتوحة لكل الأسر، وتعرف على زملاء من كل سكان الرياض.

ولفت إلى أن الملك سلمان كان لديه نظام مهم جدا، وهو رعايته لأولاده، وكان يجتمع معهم على الغداء، كما عودهم على الجلوس مع كبار القوم، فكان عمره 8 أو 9 سنوات ويجلس مع رجال شاركوا مع الملك عبد العزيز في توحيد المملكة، واصفًا تلك اللحظات بـ «اللحظات الذهبية».