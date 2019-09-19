رينارد يرفض الحديث عن أزمته مع حمد الله

نواف السالم(صدى):

اعتذر المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد، عن الحديث حول أزمته مع مهاجم النصر عبد الرزاق حمد الله.

وبسؤال رينارد عن أزمته مع حمد الله، خلال برنامج «في المرمى»، قال: «أعتذر ولن أتحدث عن قصة عبدالرزاق حمدلله مع المنتخب المغربي».

يذكر أن رينارد قد اتخذ قرارًا باستبعاد حمد الله من معسكر المنتخب المغربي، خلال فترة تدريبه له، قبل المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، والتي شهدت خروج المغرب من دور الـ16، بعد الخسارة أمام بنين بركلات الترجيح.