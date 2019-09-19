زينيت يتعاقد مجددًا مع مهاجمه بعد خروجه من السجن

نواف السالم(صدى):

تعاقد زينيت سان بطرسبرغ الروسي مجددًا مع المهاجم ألكساندر كوكورين عقب إطلاق سراحه من السجن بتهمة الشغب.

وكان اللاعب صاحب الـ28 عامًا دخل إلى السجن مايو الماضي بتهمة الشغب، إلى جانب زميله الدولي بافيل ماماييف.

وحُكم على كوكورين بالسجن لمدة 18 شهرًا من قبل محكمة بريسنينسكي المحلية في موسكو، بينما حُكم على ماماييف لاعب كراسنودار السابق لمدة 17 شهرًا.

وكان الثنائي رهن الاحتجاز منذ أكتوبر 2018 بعد اعتداءات في حالة سكر أدت إلى ردود فعل قوية من السلطات.

وتم القبض على اللاعبين وهما يشاركان في اعتداء على اثنين من موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك مسؤول بوزارة التجارة.

ونقلت صحيفة ” ميرور “ البريطانية عن المتحدث باسم زينيت قوله: ” لقد قضى اللاعب عقوبته كاملة بسبب تصرفه السيىء وتم إطلاق سراحه بشهادة حسن السيرة والسلوك. زينيت مستعد لمنح ألكساندر كوكورين فرصة للعودة إلى كرة القدم ومنحه الفرصة للعودة للفريق الأول “.

وأضاف: ” طوال المحنة كان المدير الفني لزينيت(سيرجي سيماك) يدعم اللاعب وعائلته، لا يزال المدرب يؤمن بإرادة وروح اللاعب “.