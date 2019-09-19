دوري الأبطال.. سان جيرمان يقهر الريال وأتلتيكو يفجرها في وجه يوفنتوس

ماجد محمد(صدى):

شهدت مباريات اليوم الأربعاء، من منافسات مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، 6 لقاءات نارية.

وفاز نادي باريس سان جيرمان، على ريال مدريد الإسباني، بثلاثة أهداف دون رد أحرزهما أنخيل دي ماريا في الدقائق 14 ، 33، وتوماس منير في الدقيقة 90+1، ليصبح الريال في المركز الأخير في مجموعته بدون نقاط، بعدما تعادل كلوب بروج مع غلطة سراي وحصل كل منهما على نقطة في المركزين الثاني والثالث على التوالي، بينما احتفظ النادي الباريسي بالمركز الأول.

أما أتلتيكو مدريد فقد تعادل مع يوفنتوس في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدفين، إذ أحرز هدفي يوفنتوس كل من خوان كاودرادو وبليز ماتويدي في الدقيقتين 48، 65 على التوالي، فيما أحرز ستيفان سافيتش هدف اتلتيكو في الدقيقة 70، وتعادل هيكتور ميجيل في الدقيقة 90.

كما فاز لوكوموتيف موسكو على ليفركوزن في نفس المجموعة بهدفين مقابل هدف، وبتلك النتيجة، يصبح ترتيب المجموعة كالتالي: لوكوموتيف (3 نقاط)، يوفنتوس (نقطة)، أتلتيكو مدريد (نقطة)، ليفركوزن (بدون نقاط).

وفي ألمانيا، فقد أحرز كينغسلي كومان نجم بارين ميونيخ الهدف الأول للبايرن أمام النجم الأحمر الصربي، في الدقيقة 34، فيما أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 80، وفي الوقت القاتل أحرز توماس مولر هدفًا ثالثًا للبايرن، مانحًا الفوز للفريق الألماني وكذلك صدارة المجموعة التي تضم توتنهام، أوليمبياكوس، النجم الأحمر، على التوالي.

وتألق النجم الجزائي رياض محرز مع مانشستر سيتي، إذ أحرز أول هدف له في لقائه أمام شاختار الأوكراني في الدقيقة 24، فيما عزّز تقدم السيتي إيلكاي غوندوغان في الدقيقة 38، وأحرز غابرييل خيسوس هدفًا ثالثًا في الدقيقة 76، ليصبح الفوز من نصيب الفريق الإنجليزي.

وفي نفس المجموعة، فاز دينامو زغرب الكرواتي على أتالانتا الجورجي بأربعة أهداف نظيفة، معتليًا صدارة المجموعة، وقد قاد ميسلاف أوشيتس الفريق الكرواتي إلى الفوز بهاتريك رائع في الدقائق 31، 42، 68 على التوالي، فيما أحرز مارين ليوفاتش الهدف الأول في الدقيقة 10 من عمر اللقاء.