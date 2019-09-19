أربي هيلتون العربية السعودية عن وظيفة للجنسين بالجبيل والخفجي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أربي هيلتون العربية السعودية من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 27 وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) حديثي التخرج من حملة البكالوريوس والثانوية العامة، للعمل في الجبيل والخفجي، بالمسميات التالية (مُمثل خدمة العملاء، وعامل نصب سقالات، وعامل عزل حراري).

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

مُمثل خدمة العملاء (للنساء – وظيفتان) (الجبيل) من هنــــــا .

عامل نصب سقالات (للرجال – العدد 13 وظيفة) (الخفجي) من هنـــــــا .

عامل عزل حراري (للرجال – العدد 12 وظيفة) (الخفجي) من هنــــــــا .