أنباء عن مطالبة عدد من الدول رعاياها بمغادرة طهران

طهران(صدى):

انتشرت الأنباء خلال الساعات الماضية حول مطالبة عدد من الدول رعاياها بمغادرة طهران خلال ٤٨ ساعة.

وحتى الأن لم يتم تأكيد الأنباء رسميًا من جهات مسؤولة، وسنوافيكم بالتفاصيل.

وكانت أشعلت إيران الأجواء بهجومها الأخير على منشأتي نفط لأرامكو بالمملكة، مما أدى إلى توتر الأوضاع في المنطقة حيث أدانت عدد من الدول الهجوم الإرهابي مستنكرين تصرفات طهران الإرهابية على مستوى عربي وعالمي.