شاهد.. شوارع أبها تستعد لاحتفالات ضخمة في اليوم الوطني الـ89

محمد بن طحيطح(صدى):

تواصل مدينة أبها استعداداتها؛ للاحتفال بـ اليوم الوطني الـ89 للمملكة ، حيث امتلأت أرصفة الشوارع بالمقاعد التي ستمتلأ بالمواطنين؛ احتفالا باليوم الوطني.

ورصدت التجهيزات الضخمة للاحتفال باليوم الوطني ٨٩ في أبها حيث يواصل العمل تحضير الأجواء للاحتفال الذي من المتوقع أن يكون مختلفًا ومُبهرًا هذا العام.

وتشتمل العروض التي سُتقدم في جنبات أبها عروض عسكرية وشعبية وألعاب نارية وكرفانات متحركة ومشاركة من جميع الدوائر الحكومية بعسير، وذلك بإشراف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وتحتفل المملكة بعيدها الوطني الـ89 في يوم 23 سبتمبر الجاري.