حملة الدفاع السيبراني التنبؤي من سبيكترامي 2019 تصل إلى الرياض

سعيد العجل(صدى):

عبرت شركة «سبيكترامي» SPECTRAMI، الرائدة في مجال توزيع منتجات وحلول الأمن السيبراني وتقديم القيمة المضافة، اليوم عن وصول حملتها الترويجية إلى المملكة العربية السعودية. مبديه استعدادها لإقامة فعالية في مدينة الرياض و الدمام.

وعرضت خلال الحملة الترويجية “الدفاع السيبراني التنبؤي من سبيكترامي 2019” أحدث التقنيات التي ركزت على “الطريق من الوقاية إلى التنبؤ”، وتهدف إلى تثقيف المؤسسات حول مزايا نهج الأمن السيبراني التنبؤي مقابل النهج القائم على الوقاية أو الكشف للتهديدات الذي يجعل المؤسسات عرضة للخطر في بعض الحالات. وسلطت الحملة الضوء على الحلول والخدمات الرئيسية المصممة لدعم نموذج الدفاع السيبراني التنبؤي. لتصبح المبادرة بذلك منصة تفاعلية لنشر المعلومات والتواصل مع صناع القرار الأمني من معظم المؤسسات البارزة في المنطقة.

وتستخدم تحليلات نقاط الضعف والتحليل الأمني واستخبارات أمن المعلومات من قبل الموردين، ثلاثة أعمدة رئيسية للنهج القائم على التنبؤ، والذي ستقدمه «سبيكترامي» لمساعدة جميع صناع القرار على إيقاف الهجمات قبل أن تصل إلى مؤسساتهم. وأيضًا ستشمل الفعاليات خلال الحملة العديد من الموضوعات التي تهم الخبراء و التي سيتم تناولها خلال عرض الحالات الدراسية و العروض العملية.

من جهته قال “أناند شودا”، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيكترامي»، : ( بعد إقامتنا لحملاتنا الترويجية الناجحة في دبي والدوحة ومسقط، نحن على ثقة من أن الرياض والدمام سيتلقيان استجابة مماثلة من الحضور. وإن حملتنا التي تشمل ثمان مدن لسبعة دول رئيسية في المنطقة ستوفر منصة ممتازة لجميع خبراء الصناعة والمتخصصين في مجال أمن المعلومات.”

وتعد الحملة جزءًا من مبادرة أوسع نطاقًا تقيمها شركة «سبيكترامي» والتي ستمكن بدورها المؤسسات من مكافحة التهديدات بشكل استباقي بالتعاون مع شركائها الرئيسيين Anomali و Automation و Anywhere و Attivo Networks و ExtraHop و Flashpoint و Tenable و HIVE PRO و Intel471 و Micro Focus و Polarity و Feidelis.

وعلق “إلياس محمد”، نائب رئيس العمليات في المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر وبلاد الشام وشمال إفريقيا لدى شركة «سبيكترامي»، وقال: “إنها فرصة رائعة بالنسبة لنا لتسليط الضوء على الإستراتيجية التنبؤية لإدارة المخاطر للمؤسسات في المملكة والتي ستمكنهم من الدفاع عن أنفسهم ضد أي مخاطر أمنية إلكترونية. من خلال تحديد التهديدات بشكل استباقي والبقاء في مقدمة التهديدات المحتملة. “