امرأة تقتل زوجة وطفلة عشيقها

نيودلهي(صدى):

أقدمت امرأة في الهند على الانتقام من عشيقها، حيث قتلت زوجته وابنته بسبب غيرتها الزائدة عليه، مستخدمة سكينة حاد لتنفيذ جريمتها البشعة، ثم القت جثتيهما داخل بركة.

وكانت قد توصلت تحريات الشرطة أن المرأة كانت على علاقة غير شرعية مع مستأجر لديها يدعى ديف أناند روي، ومع الوقت عرفت زوجة الأخير بالأمر كاملًا، لذلك كانت تقع العديد من الخلافات بين الزوجة والعشيقة.

وقررت التخلص من الزوجة، ولم توقفها دموع الطفلة الصغيرة وأجهزت عليها هى الأخرى، ثم أخبرت عشيقها فى الهاتف بجريمتها.

وابلغ الزوج الشرطة فورًا، وقال إنه زوجته أرادت وضع حد لهذه المهزلة، وطلبت منه المغادرة معها برفقة أولادهما الثلاثة، وعند علم العشيقة بذلك جن جنونها.