العثور على ثياب مفقود الطائف ممزقة وبها آثار دم

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشف فريق ” ساعد ” الطوعي للبحث والإنقاذ، عن آخر التطورات في عملية البحث عن مفقود الطائف المختفي منذ نحو شهر.

وأوضح الفريق، أنه تم التوصل إلى الهوية الوطنية له، والعثور على ثيابه ممزقة وبها آثار دماء، وكذلك تم العثور على حذائه وهاتفه الجوال بالقرب من أحد المساجد الواقعة على طريق السيل الكبير.

وتواصل الجهات الأمنية بمكة المكرمة، البحث عن المفقود ووقفت مع الدوريات على الموقع الذي وُجدت به تلك الوثائق وحاجات المفقود الشخصية.

يذكر أن المفقود كان قد اختفى عن أسرته يوم الثلاثاء 19/ 12/ 1440هـ، ووُجدت سيارته بتاريخ 4/ 1/ 1441هـ في اليمانية بطريق السيل بين الطائف ومكة بعد فقده.