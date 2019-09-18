خالد النمر : تم تعليق علاج الحموضة « زانتاك » من قبل الغذاء والدواء

علي القحطاني(صدى):

أعلن إستشاري وأستاذ أمراض القلب خالد النمر، اليوم الأربعاء، عن تعليق دواء لعلاج الحموضة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وقال النمر : تحذير تم تعليق مستحضر معين لعلاج الحموضة zantac من قبل هيئة الغذاء والدواء وكذلك تعليق تسجيل 5 مستحضرات أخرى تحتوي على مادة ” رانيتيدين “.

وأضاف : يجب أن تراجع طبيبك لأخذ البديل المناسب لحالتك.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد مشفت عن وجود شوائب خطيرة قد تسبب اسرطان في عقار ” رانيتيدين ” المستخدم في علاج الحموضة والشهير بـ ” زانتاك ” .