جامعة الملك خالد ضمن 7 جامعات سعودية في تصنيف التايمز البريطاني

محمد بن طحيطح(صدى):

احتلت جامعة الملك خالد المركز السادس بين الجامعات السعودية في تصنيف التايمز البريطاني، وذلك ضمن 7 جامعات سعودية وردت في التصنيف، وجاءت الجامعة بحسب التصنيف في المركز الـ 17 على مستوى الجامعات العربية، والمركز 601 على مستوى العالم.

هذا وقد صنف التقرير السنوي الذي أصدرته التايمز أفضل 1396 جامعة من 92 دولة حول العالم، ويعتمد التصنيف على جودة التعليم وحجم البحوث وسمعتها، وتوثيق المصادر في الدراسات، والدخل من الصناعة والروابط الدولية.

كما يراعي تصنيف ” التايمز ” عدة مؤشرات يتم على أساسها تقييم الجامعات، والتي تشمل حجم الابتكار، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وعدد الحاصلين على درجة البكالوريوس، ودخل الجامعة، وسُمعتها في البحوث، ودخلها من البحوث، وعدد الأوراق البحثية السنوية، والاستشهادات بأبحاث الجامعة، وعدد الاقتباسات مما تُنتجه الجامعة بشكل سنوي، وكذلك التنوع الدولي، وبيئة التعلم، وسمعة المؤسسة.