عقد اجتماع للمجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم بعسير

محمد بن طحيطح(صدى):

عقد المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم بصحة عسير اجتماعاً بالمديرية العامة للشئون الصحية بعسير تخلل ذلك مراجعة التوصيات السابقة ومناقشة العديد من المواضيع الهامة بجانب الوقاية والتوعية الصحية .

كما بحث الاجتماع تحسين مخرجات آلية التواصل الفعال من خلال تنفيذ برنامج تدريبي متكامل في تنمية مهارات التواصل لموظفي الاستقبال وهيئة التمريض مع متلقي الخدمات الصحية .

حضر الاجتماع المساعدين وعدد من مدراء الإدارات بالمديرية وممثلين عن التعليم الى جانب عدد من المواطنين .