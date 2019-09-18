عقد اجتماع للمجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم بعسير
عقد المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم بصحة عسير اجتماعاً بالمديرية العامة للشئون الصحية بعسير تخلل ذلك مراجعة التوصيات السابقة ومناقشة العديد من المواضيع الهامة بجانب الوقاية والتوعية الصحية .
كما بحث الاجتماع تحسين مخرجات آلية التواصل الفعال من خلال تنفيذ برنامج تدريبي متكامل في تنمية مهارات التواصل لموظفي الاستقبال وهيئة التمريض مع متلقي الخدمات الصحية .
حضر الاجتماع المساعدين وعدد من مدراء الإدارات بالمديرية وممثلين عن التعليم الى جانب عدد من المواطنين .
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