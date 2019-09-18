أمانة عسير تزيل 51 استراحة ومخيم عشوائي

محمد بن طحيطح(صدى):

ضمن جهود أمانة منطقة عسير وبلدياتها في معالجة مظاهر التشوه البصري، تم إزالة 51 استراحة ومخيم عشوائي على مستوى منطقة عسير.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم خلال الشهر الماضي إزالة نحو 51 ما بين استراحة ومخيم عشوائي على نطاق أمانة المنطقة وبلدياتها، وذلك ضمن جهود الأمانة في مبادرة معالجة التلوث البصري.

مردفا بأن الحملة تهدف إلى القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله.

الجدير بالذكر فإن فريق العمل يواصل تنفيذ المهام وفق خطط عملية، وبمتابعة من قِبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وذلك للقيام بمعالجة مختلف عناصر التشوه البصري، والتي تأتي من ضمنها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وإزالة السيارات التالفة والمهملة ومعالجة الحاويات والحفر.