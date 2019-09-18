النصر يفتح الملعب بالمجان للجماهير في لقاء الحزم

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر، أن إدارة نادي النصر ستفتح مدرجات ملعب الملك فهد الدولي بالرياض بالمجان للجماهير، خلال لقاء النصر والحزم.

وأوضحت، أن التذاكر المجانية ستشمل الملعب بكل درجاته باستثناء المنصة، فيما خفضت الإدارة أسعار تذاكر المنصة الفضيه إلى 100 ريال، والمنصة الذهبية إلى 300 ريال.

يأتي ذلك بعدما ودّع النصر بطولة دوري أبطال آسيا، أمام السد القطري، إذ يحاول النصر مصالحة الجماهير بهذه الطريقة.

ويستضيف النصر، الحزم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك يوم الجمعة ضمن جولة همة حتى القمة.