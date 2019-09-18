بعد توديع بطولة آسيا.. النصر يواصل الاستعداد لتعويض الجماهير

ماجد محمد(صدى):

واصل نادي النصر، اليوم الأربعاء، تدريباته بعد توديع بطولة دوري أبطال آسيا على يد السد القطري.

ويستعد النصر لمشواره في دوري المحترفين؛ لتعويض الجماهير ومصالحتهم عقب الخروج المدوي من بطولة آسيا.

وحضر تدريبات اليوم المشرف العام على الفريق الأستاذ عبدالرمن الحلافي.

التقى مدرب الفريق فيتوريا باللاعبين حيث أوضح لهم برنامج الفريق للمباراة القادمة .

وركز مران اليوم على الجوانب اللياقية المتنوعة التي بدأت بالجري حول المعلب.

وقسم اللاعبين لثلاث مجموعات أجرى لهم تدريبات تكتيكية واختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.