وزير المالية: تأثر الهجوم الإرهابي على إيرادات المملكة «صفر»

نايف السالم(صدى):

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن تأثير الهجوم الإرهابي على منشأتي أرامكو، ” صفري ” على إيرادات المملكة.

وأوضح وزير المالية، أنه لن يؤثر كذلك على النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تعطيل قطاع النفط المهم في المملكة كان مؤقتًا وسيستمر الإنفاق كما هو مخطط له.

وأفاد في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرج»، اليوم الأربعاء في الرياض، بأن الانقطاع من حيث الإيرادات هو صفر، والمملكة استخدمت احتياطيات النفط لسد الفجوة خلال الأيام القليلة الماضية.

كما أكد على التزام المملكة ببيع حصة في أرامكو خلال الـ 12 شهرًا القادمة، على أن تكون البورصة الرئيسة محلية.

وأتم حديثه، بأنه بعد زيادة الإنفاق الحكومي تشهد الحكومة «قوة دفع» في الاقتصاد غير النفطي، ويتوقع أن يصل القطاع إلى توقعات التوسع بنسبة 2.9 ٪ من صندوق النقد الدولي.