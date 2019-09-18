أمير عسير يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد وأمانة المنطقة

محمد بن طحيطح(صدى):

شهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، صباح اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد وأمانة منطقة عسير، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للبيئات الجبلية شبه الجافة المنعقد بمدينة أبها خلال الفترة الحالية.

ومثّل الجامعة في توقيع الاتفاقية معالي المدير الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ومن جهة الأمانة سعادة الأمين الدكتور وليد الحميدي.

فيما نصت الاتفاقية على التعاون المشترك بين الطرفين، والاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب العلمية والعملية في مجالات (السلامة الغذائية – الصحة العامة – الإعلام والتوعية – الاستراتيجيات –الأمن الغذائي)، وذلك لتحقيق الفائدة والتعاون بين الجهتين، بما يخدم ويحقق أهدافهما، ويسهم في تنمية منطقة عسير.