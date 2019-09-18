الكويت ترفع درجة القتالية والاستعداد إلى رقم 1

وكالات(صدى):

رفعت وزارة الدفاع الكويتية الدرجة القتالية والاستعداد إلى رقم 1، حيث جاء في برقية للوزارة بأنه ترفع حالة الاستعداد القتالي إلى رقم (1) ابتداء من غدا الساعة 6:00 صباحا وعلى عموم وحدات القوة البرية رفع الجاهزية القتالية إلى رقم (1) ابتداء من 12:00.

وأصدرت وزارة الداخلية، تعميمًا إلى رؤساء المخافر ووصف بالمهم، وجاء فيه:

السادة رؤساء المخافر المحترمين، عليكم رفع الجاهزية، تكثيف الدوريات ونشرها على الأماكن الحيوية، الاستعداد لأي استدعاء.

كانت وشنطن قد أعلنت أن الهجوم علي منشآت آرامكو النفطية في المملكة مصدره الأراضي الإيرانية وليس الحوثيين في اليمن.