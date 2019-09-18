شد الوجه وتصغير الثدي .. الرجال يركضن خلف عمليات التجميل

أميرة خالد(صدى):

عمليات التجميل لم تصبح مقتصرة على النساء فقط، بل أصبح الجميع يركض خفلها سواء الرجال أو النساء، فيسعى الجميع وراء الشعور بالجمال.

وكشفت إحصائية جديدة، ارتفاع نسبة إقبال الرجال على عمليات التجميل إلى 30% مقابل 70% للسيدات، وهي نسبة عالية.

وأكد دكتور جراجة تجميل، أن إقبال الرجال على أطباء التجميل ازداد خلال الـ5 سنوات الأخيرة، إذ أصبح لدى الرجال استيعاب لأهمية الاستفادة من الطب التجميلي.

وازداد معدل زيارة الرجال إلى عيادات التجميل، لتغيير مظهرهم سواء تجميل الوجه وشده أو تغيير مظهرهم للأفضل والتخلص من التجاعيد، كما يوجد عمليات خاصة لزرع الشعر وتصغير حجم الثدي وشد البطن والوجه.