إيقاف برنامج فنان مغربي حرض الرجال على ضرب زوجاتهم

مليكة فؤاد(صدى):

قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في المغرب، اليوم الأربعاء، وقف البرنامج التلفزيوني “ Kotbi Tonight “ لمدة 3 أسابيع.

وجااء ذلك على خلفية تصريحات للمغني عادل الميلودي اعتُبرت محرضة على العنف ضد المرأة.

وقال المجلس في بيانه: ” قرر خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2019 وقف بث برنامج ” Kotbi Tonight “، مع تقديم وتلاوة بيان إخباري بالقرار على قناة (شدى تي في) خلال التوقيت الاعتيادي لبث البرنامج المذكور، ونشر القرار بالجريدة الرسمية “.

وسجل المجلس في حلقة 3 يوليو 2019 من البرنامج من خروقات قانونية وتنظيمية معمول بها في مجال الاتصال السمعي البصري، خاصة المتعلقة منها بمناهضة العنف ضد المرأة ، والمسؤولية التحريرية وواجب التحكم في البث.

و استعمل ضيف الحلقة المغني الشعبي عادل الميلودي عبارات من قبيل:“ من لا يضرب زوجته ليس رجلًا “.

واعتبر المجلس هذه الجملة إشادة وتنويهًا بالعنف ضد المرأة، وتشجيعًا صريحًا عليه، من خلال إقرانه إيجابيًا بمفهوم الرجولة، وتقديمه كأمر مرغوب فيه ومستحب لتمتين العلاقة الزوجية، مما يحط من كرامة المرأة عبر تجريدها من إنسانيتها ووضعها الاعتباري داخل الأسرة والمجتمع، بل ومن شأنه أن يشجع الممارسات والسلوكيات التي قد تمس سلامتها الجسدية “.

وقالت المؤسسة المسؤولة عن الإعلام في المغرب: ” خطاب العنف الصريح هذا لم يواجه برد حازم وجازم من طرف منتج البرنامج، إذ استرسل في التفاعل معه ضمن قالب هزلي يعطي الانطباع بالتطبيع معه والتسليم به، علاوة على كونه أفسح المجال للضيف لتكرار تصريحاته الداعية إلى العنف ضد النساء، مما أخل بواجب التحكم في البث كأحد مكونات المسؤولية التحريرية للمتعهد “.