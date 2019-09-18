الإعلام البيروفي يهتم بتأهل الهلال الآسيوي

ماجد محمد(صدى):

وجه الإعلام البيروفي اهتمامه بمواجهة الهلال مع الاتحاد في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تغلب الهلال بنتيجة 3 ـ 1 وتأهل إلى نصف النهائي.

وقالت المواقع البيروفية: بعد غياب 7 أشهر عن التسجيل، كاريلو يتألق برفقة الهلال ويُسجل هدف ويصنع آخر لزميله الرائع سالم الدوسري، ليقود الفريق للفوز على الاتحاد 3 ـ 1 ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا. الهلال استطاع قلب نتيجة المباراة وقدم كل فنون الكرة في اللقاء”.

وأضافت : تلقى الهلال هدف في البداية عن طريق زياد الصحفي بعد 10 دقائق، ثم تعادل عن طريق كاريلو في الدقيقة 43.

وتابعت: وسجل الهدف الثاني سالم الدوسري بصناعة من كاريلو، قبل أن يختتم إحراز الأهداف اللاعب الإيطالي سباستيان جيوفينكو .