بالصور.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الفتح

ماجد محمد(صدى):

واصل فريق الأهلي اليوم الأربعاء، تدريباته مساء اليوم وذلك استعدادَا لمباراة الجولة الـ4 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عندما يواجه الفتح مساء اليوم السبت المقبل على ملعب مدينة الأمير عبداالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

واستهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بتمارين الإحماء قبل أن يؤدي لاعبو الفريق مران التحكم بالكرة والاستحواذ تحت ضغط والتمرير السريع.

وشهدت التدريبات حضور ومتابعة المشرف العام الأمير منصور بن مشعل ورئيس النادي المهندس أحمد ونائبه عبد الصمد القرشي.