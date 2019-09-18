الاتحاد يسعى للاستعانة بـ « العاطل » بديلا لـ خيمنيز

ماجد محمد(صدى):

تبحث إدارة الاتحاد، إمكانية إدراج اسم الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي في قائمة الفريق، وذلك عقب إنهاء التعاقد مع التشيلي لويس خيمنيز.

وجاء هذا القرار؛ نظرًا لأن اللاعب ” عاطل ” ، فيما يدعم الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” هذه المواقف.

وأعلنت إدارة الاتحاد رحيل ” خيمنيز ” صانع ألعاب الفريق، عقب عقب الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا أمام الهلال.

وخرج الاتحاد من بطولة دوري أبطال آسيا، عقب خسارته أمام الهلال بنتيجة 3-1 في إياب الدور ربع النهائي من البطولة، إذ انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.