رونالدو: الأرقام القياسية تطاردني واستحق الكرة الذهبية

ماجد محمد(صدى):

خرج اللاعب كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، في تصريح مثير للجدل، ليؤكد أنه يستحق إنهاء مسيرته بحصد جائزة الكرة الذهبية بعدد من الألقاب يزيد على ليونيل ميسي هداف برشلونة.

وقال رونالدو للإعلامي بيرس مورغان خلال مقابلة مع محطة ” آي.تي في ” البريطانية التلفزيونية: ” ميسي في تاريخ كرة القدم، لكن أعتقد أنه ينبغي أن أفوز بستة أو سبعة أو ثمانية ألقاب لأتفوق عليه، وأحب ذلك وأعتقد أنني أستحق ذلك “.

ولفت إلى دور ميسي في دفعه بدفعه نحو المزيد من التألق في مسيرته، موضحًا أنه لا يرتبط بصداقة معه.

وتابع رونالدو: ” علاقتي معه أننا لسنا صديقين لكننا اشتركنا في هذا المستوى على مدار 15 عامًا، وأعرف أنه دفعني حتى أصبح لاعبًا أفضل، و دفعته ليصبح لاعبًا أفضل أيضًا “.

وأضاف: ” لا أطارد الأرقام القياسية بل هي تطاردني، وأنا مدمن نجاح ولا أعتقد أن هذا يعد شيئًا سيئًا، وهذا يحفزني، وإذا لم يكن لديك دوافع فمن الأفضل التوقف “.

ونال رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات وقاد البرتغال للفوز ببطولة أوروبا 2016 ودوري الأمم 2019.