إحالة « النني » إلى لجنة التأديب بالاتحاد التركي

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، عن إحالة الدولي المصري، محمد النني، لاعب بشكتاش، للجنة التأديب، اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك بعد طرد اللاعب في أول مباراة خاضها مع فريقه، أمام غازي عنتاب سبور، بالدوري المحلي.

وتلقى النني البطاقة الحمراء بعد مرور 75 دقيقة من عمر اللقاء عقب التحام بدون كرة مع النيجيري كايودي لاعب غازي عنتاب.

وقال الاتحاد التركي في بيان رسمي أن ما ارتكبه محمد النني في المباراة كان عبارة عن سلوك غير رياضي يستوجب العقاب.

ووجه تحذيرًا لنادي بشكتاش عقب تدخل النني القوي والتدخلات العنيفة المتكررة من لاعبيه حيث طرد لاعب آخر مع المصري.