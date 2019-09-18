« حساب المواطن » يوضح الإجراءات التي تلي شطب السجل التجاري من البيانات

عادل الحربي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، الإجراءات التي تلي شطب السجل التجاري من بيانات المستفيدين ومدى تأثير ذلك على الأهلية.

وجاء ذلك ردًا على استفسار بهذا الشأن عبر حساب المستفدين الخاص بالبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “.

و رد البرنامج قائلًا: في حال تم شطب السجل التجاري يمكنك التوجه إلى دراسة الأهلية لتقديم اعتراض على عدم الأهلية، وفي حال تم تجاوز مدة الاعتراض ٣ أشهر بإمكانك الضغط على ” إعادة تقديم الطلب ” ليتم دراسة أهليتك مرة أخرى.