صحة حفرالباطن تحتفي باليوم الصيدلي السعودي

حفر الباطن(صدى):

أقامت صحة حفرالباطن فعالية توعوية تزامناً مع اليوم العالمي للصيدلي السعودي بجميع المستشفيات ” وشملت الفعالية التي كانت بعنوان “يوم الصيدلي السعودي” شروحات توعوية عن الأدوية وطرق إستخدامها الصحيح، إضافة إلى تعزيز مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمريض، من خلال الاستخدام الآمن والفعال للأدوية والمستحضرات إضافة إلى تعريف بدور الصيدلي في تقديم الخدمات الصيدلانية، وتثقيف المجتمع فيما يتعلق بها والاستشارات الدوائية المتخصصة.

وتأتي هذه الفعالية تقديراً لجهود الصيدلي في مجال تحسين الخدمات الصيدلانية ووضع الخطط العلاجية المناسبة لها.