لاعب زينيت يختار الموت الرحيم ليُنهي صراعه مع المرض

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي زينيت بطرسبورغ الروسي عن وفاة لاعبه فرناندو ريكسن بعد صراع طويل مع مرض التصلب الجانبي الضموري منذ 2013.

وكان اللاعب قرر أن يتوقف عن العلاج لوضع حد لمعاناته من مرض غير قابل للشفاء، والإقدام على ” الموت الرحيم أو القتل الرحيم ” الطوعي السلبي.

وقال النادي الروسي في بيان: ” زينيت يعرب عن تعازيه العميقة لأقارب وأصدقاء لاعب كرة القدم السابق للنادي “.

وعانى فيرناندو ريكسن (42 عاما)، لاعب ألكمار، غلاسكو رينجرز، وزينيت بطرسبورغ الروسي سابقا، من مرض التصلب الجانبي الضموري ” شلل الأعصاب” منذ عام 2013، مباشرة بعد إعلان اعتزاله اللعب رفقة نادي فورتونا سيتارد الهولندي.

يشار إلى أن ” القتل الرحيم ” مصطلح يشير إلى إنهاء الحياة الميؤوس منها على نحو يخفف من الألم والمعاناة، ويسمح بذلك في بريطانيا.