شاهد.. كاميرات المراقبة توثق اللحظات الأولى لوقوع هجوم أرامكو الإرهابي

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لقطات من كاميرات المراقبة تم تسجيلها قبل وأثناء هجوم أرامكو الإرهابي، موضحًا اللحظات الأولى لوقوع الهجوم.

واستعرض العقيد تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، المقاطع التي توضح حركة ونوع الطائرات المستخدمة في الهجوم الإرهابي، وكذلك وأنواع الأسلحة التي تم جمعها.

وتابع أن ” مسيرات إيرانية الصنع من طراز ” دلتا-ونج ” شاركت في الهجوم على أرامكو ” ، مضيفًا أن الطائرات المسيرة التي هاجمت معملي أرامكو كانت تحلق من الشمال للجنوبن واستخدمت نظام تموضع متقدما، كما تم استخدام صواريخ ” كروز ” دقيقة في الهجوم وهي من طراز ” ياعلي ” الذي تملكه إيران.

وأضاف: ” تم استخدام 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز في الهجوم على معملي أرامكو ” ، مشددًا على أن الهجوم لا يمكن أن يكون تم من اليمن كما زعمت أذرع نظام إيران.

واستكمل: ” المعمل المستهدف خارج نطاق الطائرات المسيرة من مناطق ميليشيات الحوثي ” ، متابعًا : ” كل المكونات التي تمت استعادتها وتحليلها من موقع الهجمات تشير لإيران ” .