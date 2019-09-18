بالأرقام.. سنة مالية خانقة على الخطوط القطرية

نايف السالم(صدى):

أوضحت شركة الخطوط الجوية القطرية في بيان إعلامي ، أن السنة المالية الماضية كانت مليئة بالتحديات، أبرزها فقدان الطرق الناضجة، وارتفاع تكاليف الوقود وتقلبات العملات الأجنبية ، ما اسفر عن تفاقم خسائرها إلى 639 مليون دولار في السنة المالية الماضية المنتهية في مارس 2019.

وتابعت الشركة ، بينما نمت الإيرادات الإجمالية للمجموعة بنسبة 14 في المائة سنويًا؛ كما نمت إيرادات الركاب بنسبة 14.3 بالمئة، وإيرادات الشحن 16.8 بالمئة.

فيما قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، بحسب البيان ، كان عامًا شهد إنجازات في مواجهة الشدائد على الخطوط الجوية القطرية.. على الرغم من التحديات التي لا مثيل لها في صناعة الطيران .

يٌشار أنه كانت خسائر الخطوط الجوية القطرية سجلت 69 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في مارس/ 2018.