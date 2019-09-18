بعد بحث هجوم أرامكو.. ترامب وجونسون: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

واشنطن(صدى):

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون، بيانًا مشتركًا لرد على هجوم أرامكو الإرهابي.

وبحث الاثنان، تداعيات الهجوم الأخير الذي لحق بمعملي نفط تابعين لشركة ” أرامكو ” السبت الماضي، حيث أدان رئيس الوزراء البريطاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، الهجمات على منشآت نفطية تابعة لأرامكو، وشدد الجانبان على عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني: ” اتفقت مع الرئيس الأمريكي على ضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية ” .