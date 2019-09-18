بعد وفاة الطالبة دهسًا.. القبض على قائد حافلة الطالبات

علي القحطاني(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية، من إلقاء القبض على قائد حافلة طالبات بعد دهس طالبة أثناء نزولها من الحافلة أمام منزلها بالرياض.

وتوفيت الطالبة التي دهسها ” الباص ” بعدما علقت عبائتها في بابه بحي الشفاء في الرياض، فيما أشار مغردون عبر وسم ” وفاة الطالبة ليان تركي مبارك ” ، إلى أن الطالبة توفيت متأثرة بإصابتها في الحادث، ملقين اللوم على سائق الحافلة الذي تحرك دون أن ينتبه للطالبة.

وكشف المغردون، أنه من المفترض أن تتواجد مشرفة بالباص، وأن مسؤولية سلامة الطالبات تقع على عاتقها.

وعلمت ” صدى ” أن الطالبة تدرس في مدرسة حكومية في المرحلة المتوسطة وأن الحافلة خاصة.

اقرأ أيضًا: