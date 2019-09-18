حافظي على شباب بشرتك بالفلفل الأحمر والقرنبيط

أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء التجميل ، أنه هناك عدد من الأطعمة تٌساعد البشرة في استمرار شبابها وحيويتها، ما يساهم بشكل كبير فى الحفاظ على جمال البشرة وتاخير ظهور علامات الشيخوخة .

الجرجير : الفوائد الصحية للجرجير لا تخيب أبدًا، فإضافة قليل من هذا الأخضر اللذيذ إلى السلطة كل يوم سيزيد من توهج البشرة وتحسين الصحة بشكل عامة، نظرًا لما يحتويه من فيتامينات ومضادات للأكسدة التي من شأنها تحسين البشرة .

الفلفل الأحمر : أنه مكافح جيد للشيخوخة نظرًا لمضادات الأكسدة التي من شأنها تعزيز خلايا الجلد، بالإضافة ألى أنه به كمية جيدة من الكولاجين الهام جدًا لنضارة البشرة وحيويتها .

القرنبيط : هذا النبات به فيتامينات و معادن عديدة من شأنها محاربة الإلتهابات و إنتاج الكولاجين ، وهو بمثابة البروتين الرئيسي في البشرة الذي يمنحه القوة والمرونة مما يعمل على تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة .