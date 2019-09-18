افتتاح أبواب « احتفالات الهمة » بجميع مناطق المملكة .. غدا

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، أنها ضمن احتفالات اليوم الوطني التي تشرف عليها، ستفتح أبواب “احتفالات الهمة” أمام الزوار، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس وحتى الساعة 11 مساءً يوم الإثنين 23 سبتمبر ، مٌشيره إلى أن الاحتفالات ستكون في موقعين بكل من الرياض وجدة، وفي موقع واحد في بقية المناطق .

وأضافت الهيئة ، أن الاحتفالات تنطوي على العديد من العناصر تحت اسم “وحدة الوطن” تتجسد خلالها ملامح مناطق المملكة الـ7 بمبانيها وملامحها الجغرافية، والصناعات التي اشتهرت بها كل منطقة والتطور والازدهار الذي شهدته قديما وحديثاً.كما تشتمل فعاليات “وحدة الوطن” على عروض متجولة تقدم بواسطة مجموعة طويلة القامة تقدم عروض أزياء مستمدة من التراث السعودي، فيما تقدم “الفرق الشعبية” وصلات فنية تستعرض خلالها الفن الشعبي والرقص السعودي المتوارث في مناطق المملكة المختلفة، بالإضافة للأشعار والأغاني والعرضة والدحة والليوة .

كذلك تتضمن الاحتفالية فعاليات ترفيهية، وورش أطفال، تستعرض إنجازات المملكة لتعزيز الانتماء الوطني، بالإضافة إلى مناطق لتقديم جميع أنواع الطعام المحلية والعالمية، كما يشاهد الزوار الألعاب النارية التي ترتفع لأكثر من 300 متر.

وتقدم أركان “أنغام الوطن” منصات عازفين، تستعرض عبرها مواهب موسيقية محترفة، تعزف على آلات موسيقية محلية كالربابة والعود والقانون.