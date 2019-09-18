وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمهندسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للمهندسين، عن توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية ” مطوّر ويب، ومُصمم ويب، ومُهندس شبكات ” .

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة، ولديه خبرة لا تقل عن سنتين في نفس التخصص.

ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل والشروط الخاصة بكل وظيفة، وكذلك التقديم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــا ، علمًا بأن التقديم سينتهي يوم الأحد بتاريخ 2019/10/06م.