تخريج الدفعة الأولى من برنامج إعداد القادة بالشمالية

رافع فريح(صدى):

كرم مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية الاستاذ/عثمان العثمان خريجي برنامج إعداد القادة وتأهيل القادة PQl من منسوبي تعليم الحدودالشمالية وأوضح مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية أ-عثمان العثمان أن الاستثمار في الكوادر البشرية وصناعة رأس المال البشري وتمكينه يعد من أهم ركائز النجاح.

لضمان استمرار التنمية والريادة في المملكة، وأضاف العثمان أن الوزارة تعكف على عقد العديد من الشراكات الخلاقة والنوعية مع العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص بما يضمن التكامل والتعاون وتوحيد الجهود لتحقيق رؤية المملكة 2030 بأهدافها ومستهدفاتها.