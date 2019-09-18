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بالفيديو .. وزارة الدفاع تستعرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في هجومي أرامكو

بالفيديو .. وزارة الدفاع تستعرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في هجومي أرامكو
نايف السالم(صدى):

عرضت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، الأسلحة والمقذوفات الإيرانية التي اُستخدمت في الهجوم الإرهابي الذي استهدف أرامكو.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع؛ للإعلان عن تفاصيل الهجوم على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو.

واستعرض المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد تركي المالكي، خلال المؤتمر، الصور والمقاطع لأنظمة المراقبة في المكان والذي يثبت نوع الطائرة المستخدمة في الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو.

وأكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، على موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم لحلفائها ضد الهجمات غير المبررة، موجهًا الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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